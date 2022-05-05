芳明館據點遭開槍 員警訪查竟遭員工關鐵門

萬華角頭芳明館位在西園路的開發公司，上月27日遭人持衝鋒槍掃射，日前又傳出，警方1月時曾接獲報案，1名女子報案被押進該公司，廖姓警員到場查訪時，竟遭該公司員工關閉鐵門，導致警員被卡在夾縫近40分鐘，萬華警方5日表示，已依妨害公務罪送辦涉嫌人，槍擊案則專案偵辦中。

據指出，位在西園路的某開發公司，是萬華角頭芳明館的重要據點，1月17日警方接獲報案，1名女子和陳姓男友，被疑似黑道分子押進該家公司，萬華分局隨即指派3名警員前往了解。

開發公司黃姓男子看到警察過來，竟直接按下遙控器鐵門，導致廖姓員警被卡在鐵門和入口大門的夾縫中，廖要求黃開門，黃竟表示廖沒有搜索票，不能隨便進來，又說鐵門被警察的甩棍弄故障，導致遙控器打不開，廖於是被困在裡面近40分鐘，過程中黃男毫不配合，態度囂張。

警方後找來消防隊欲破門，對方才慢吞吞地將鐵門打開，進入辦公室後發現報案的黃姓女子及陳姓男友，但兩人均表示未受脅迫、不願報案，來該公司是商討某建案工地福利社的問題。

萬華警方表示，案發後已依妨害公務罪，將關鐵門的黃姓男子法辦，另該開發公司上月底遭人槍擊，是否與此案有關，目前正由專案小組進一步清查中。