「聲音的信仰」作品於Youtube及串流音樂平台同步上架，歡迎玩家一起上線聆聽。

日本Sony企業在台分公司台灣碩網網路娛樂股份有限公司(以下簡稱So-net )音樂服務「Octave music 八度音創」擁有跨國製作經驗的專業音樂人，以提供高品質的客製化音樂及遊戲主題曲深獲客戶肯定！今(3)日公開為手遊《薑餅人王國》全新量身打造中文主題曲—「聲音的信仰」，並邀請閻奕格獻唱，Dance pop曲風搭配遊戲MV畫面，為玩家注入活潑輕快的氛圍！

【薑餅人王國】主題曲「聲音的信仰」演唱者：@Janice Yan閻奕格 配唱訪談

洗腦新曲 Octave music 八度音創打造《薑餅人王國》遊戲音樂新風格

Octave music 八度音創客製化音樂服務多元，曾為多款手遊打造遊戲歌曲與活動音樂，遊戲作品包含《AZUREA -空の唄-》日文主題曲及插曲與《精靈樂章》主題曲 《RUN RUN RUN》；今年也為「2022澎湖國際海上花火節」澎湖專場的無人機科技燈光秀及藝術煙火施放客製和編輯的表演音樂，及2022大鵬灣帆船生活節主題曲；更與台灣知名人氣YouTuber與網紅合作錄音，客製多樣性的音樂作品！

《薑餅人王國》曾獲得Mobile Game Awards最佳人氣獎、全球累計用戶數已經超過 4000 萬人，今年為玩家特別推出全新中文主題曲，由Devsisters台灣委任So-net Octave music 八度音創團隊監製「聲音的信仰」，邀請嗓音兼具溫柔與力量的格格閻奕格演唱，輕快律動的曲風非常洗腦，令人彷彿沉浸在薑餅人王國的遊戲世界中！

「聲音的信仰」作品於Youtube及串流音樂平台同步上架，歡迎玩家一起上線聆聽。