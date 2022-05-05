殲-20隱形戰機

長久以來，美國空軍一直很希望，在2030年以前，要達到有386支飛行中隊的目標。不過，目前看來，他們已經放棄了這目標。

據《動力》（The Drive）網4日報導，儘管早自2018年起，美國空軍就宣布，設定擴大機隊的目標。但如今著眼於美國未來可能和裝備日益先進的中方爆發衝突，這已不如部署更具戰力的平台重要。起碼從美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）的觀點看來，正是如此。

肯達爾5月2日在布魯金斯學會（Brookings Institution）名為「美國空軍的未來」（The future of American air power）線上論壇中強調，美國空軍應該著眼於如何在規模和架構間求平衡，還有未來在因應解放軍可能的威脅時，需要優化戰力。

肯達爾直言，他關注的不是終端力量，中隊或戰機，而是支援擊敗侵略所需的戰力。他並強調，要是不在侵略一開始就制止或擊敗侵略行動，那就會陷入烏克蘭那種曠日持久的衝突。此外，肯達爾說，沒人知道俄烏會在這場戰爭中互磨多久，但美國不想要進入那種模式。

美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）談空軍未來

中國海軍四大海域大練兵

儘管有較多飛行中隊能支援烏克蘭那種持久戰，但肯達爾所提案的空軍架構，極大程度上是針對中國，而不是俄羅斯所構成的威脅。提案是要從許多好幾千英里外的基地發動攻勢，以對付擁有高端武器，並以創新方式運用這些武器的對手。