國民黨昨（4）日爆料，在衛福部核准進口快篩試劑的22家廠商內，其中一間「高登環球生醫有限公司」前身是小吃店，且資本額只有200萬，引起關注，結果民進黨卻在其臉書上發布一張圖，稱高登的執照是新北市府核發許可的，讓國民黨發言人白喬茵怒批「可笑的邏輯滑坡！」

白喬茵在臉書表示，今天起床後看到民進黨在臉書發布一張圖片，上頭稱「高登環球生醫」在2020年11月30日遷址新北市更名登記 「高登環球生醫有限公司」，並在同年12月取得新北市衛生局核發的醫療器材販賣業許可執照。

白喬茵說，民進黨此舉彷彿一副「抓到走路工了」的氣魄，但其實卻是讓人見識到可笑的邏輯滑坡！白喬茵指出，不管是商業登記還是改名字，只要備齊文件、申請合理，經發局基本上都不會刁難，「但核准又怎樣，難道新北市政府核准了你，有順便教你要怎麼小孩開大車，200萬資本額標16億快篩劑嗎？」

白喬茵質疑，公司營業項目、名稱變更與侯友宜到底有什麽關係？還說「如果我去戶政機關改名字，從白喬茵改成黑喬茵，然後開始做奇奇怪怪、偷偷摸摸的事，請問我是否要去怪地方政府和戶政機關為何要准許我改名？」

白喬茵表示，民進黨、中央政府、衛福部該交代的應該是200萬公司如何拿16億採購案，以及為何營登地址人去樓空？「說什麼在裝潢先搬家、說什麼電話總機線路有問題所以接不到，怎麼看都像詐騙集團在幫自己找爛理由開脫」，痛斥「國家隊背後牽扯的龐大利益，不是你負責人一句棄標就能金蟬脫殼的」。