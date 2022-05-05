台北市長柯文哲。（黃婉婷攝）

大巨蛋開發案（台北文化體育園區）權利金爭議多時，台北市政府與遠雄重新議約的承諾去年9月跳票，外界關注目前進度，台北市長柯文哲今說，會在包底抽成的基礎上，和遠雄重新討論計算公式，沒解決之前不會發使照，一切公開透明不會放水。

大巨蛋2011年6月取得建照，同年11月開工，因工程有不按圖施工情形，2015年5月遭北市府勒令停工，歷經一番波折，總算在2020年8月復工，又遭遇疫情缺工缺料，防火避難層問題也尚未解決。截至今年3月底，體育館棟施工進度為92.99％，商場、文化城、旅館及辦公大樓等附屬設施的施工進度為88.61％。

柯文哲今赴市議會進行專案報告，內容提及北市重大工程推動進度、市府追加工程預算應對機制，以及北市能源政策和朝向2050淨零排放。他表示，大巨蛋被停工的主因是不按圖施工，好像也是過去工程界常態，但大巨蛋太大，不按圖施工過於離譜。

柯文哲表示，如今大巨蛋復工，卻又遇到缺工缺料問題，但因遠雄未按圖施工，因此要申請變更建照，同時進行防火避難審查，雖然此案早在去年4月28日就送到中央，但審到現在還沒出來，「為什麼我也不知道？」直言問題卡在中央。

柯文哲說，當時沒有營運權利金、開發權利金，但考量社會氛圍，遠雄也讓步，所以北市也在跟廠商訂超額利潤，他也承諾議會，權利金問題若沒解決市府不會發使照，但到現在建照變更都還沒給，使照更不用說，可開工部分會繼續走，中央防火避難性能審查回來，會加速讓變更。

至於超額利潤怎麼算，他指出，重新議約後原則上會做包底抽成，先預估營業收入，超過就抽成，但原來企畫書是很久以前訂的，已年久失修，市府已找委外會計公司重新評估，本周報告出來後，會在此基礎上與遠雄討論公式，預計1個月內能算出來，機制出來後定會送到議會審議，一切公開透明，不會放水。

據北市府提供給議會的報告，大巨蛋開發案盈餘部分，經專業顧問初步研議，為確保盈餘分享穩定性，建議大巨蛋投資執行計畫書內的預估營業收入的一定比例計收包底權利金。

報告內指出，大巨蛋開發案實際營業收入高於預估營業收入差額有2種級距，包含高於100％或120％、高於120％，按不同比例計收超額權利金。未來將依專業顧問建議與遠雄協商，預計5月核定期末報告，定案後就執行，資料將提供給議會。