台灣昨增5例重症死亡，其中一人年僅24歲，沒有慢性病，也打過3劑疫苗，但卻在發病6天後死亡，引起各界譁然。對此，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎示警，大家最容易忽略的重症徵兆就是會喘，沒有原因的呼吸或心跳加快，恐是警訊，提醒大家要特別注意。

李秉穎今在談話節目上提到，居家隔離的人如果出現重症徵兆就要立刻去醫院，其中一個很常被大家忽略的症狀就是「會喘」，心肺衰竭的患者通常會喘、臉色蒼白且樓梯可能爬不上去。另外，心律不整也是徵兆，心臟亂跳很危險，嚴重的話恐會馬上休克，因此有這些症狀就要趕快就醫。

李秉穎也說，有些危險症狀也許大家不一定能馬上注意到，有個很常見的說法，在去年五月就發生過了，那就是「快樂缺氧」，就是患者自己血氧低但自己沒發現，所以就這樣走了，但他對於這樣的說法是有點存疑，因為沒道理缺氧不會感到不舒服。

李秉穎坦言，他覺得最有可能的狀況是，多數人會想說，感染新冠肺炎以後身體會比較虛，所以沒有多注意；或者是怕麻煩，因為去醫院看病可能要被隔離等等，種種因素影響才讓某些重症沒有馬上就醫，那死亡率就有可能因此增加。

李秉穎表示，疫苗面對Omicron病毒株的預防感染效果的確會下降，但預防重症的效果大概還是有90％，所以還是有10％的人會重症死亡。而這也牽扯到很多因素，像是年紀大的高風險者、BMI指數比較高或是罹患某些慢性疾病。

至於什麼樣才是會喘？李秉穎解釋說，如果不是在情緒激動的狀況下，像是大笑、大哭或發燒等，呼吸或是心跳沒有原因突然加快，那就可能是有問題，要特別注意。

指揮中心也提醒，確診出現7大警示症狀，包括呼吸困難、持續胸痛、意識不清，皮膚／嘴唇／指甲發青、心跳每分鐘超過100下、無法喝水進食或服藥，以及過去24小時尿量明顯減少，應盡快就醫。