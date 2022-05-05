日前就有網友健康的進軍營教召，解召後確診，怒批國防部隱瞞消息，在網上掀起討論，未料3日時，又有網友在《PTT》爆料，友人到新竹教召確診，軍方將人趕出營區後，竟讓確診者自行打1922叫防疫計程車回台北，對此軍方回應，若有未周之處，教準部會再精進作法，並對該確診人員持續給予關懷問候。

網友在PTT發文「教召確診了 可是1922打不進去怎辦」。（圖／翻攝自PTT）

1名網友在《PTT》寫下，他朋友於4月30日到新竹教召，3日快篩時發現確診，除被趕出軍營外，還要求自行打1922搭防疫計程車，回台北住防疫旅館，原PO表示依規定，確診者如乘坐大眾運輸會被開罰，但打了1小時的1922，都是忙線中，完全打不通，導致友人只能在車站吹風、咳嗽、流鼻涕，原PO不禁發文怒罵：「教召確診，還要自己找方法回家，這個處理感覺可以在更好一點」。

網友們紛紛在貼文下留言：「打1985」、「打新竹衛生局」、「太扯了，確診者想認真對待還被無視」、「你各位啊，自主應變」、「什麼時候覺得1922打得通」、「打CDC中哥電話」、「打1985，現在這隻電話效率很好」。

不少鄉民告訴原PO可打1985，但日前1985遭網友在《爆料公社》爆料，他朋友於5月2日被教召，營區內有人確診，軍方除未消毒確診者寢室，還要求其他同袍在解召後協助收掉確診者遺留的物品，打1985申訴，遭客服冷回：「所以呢？你的訴求是什麼？」

針對此事陸軍教育訓練暨準則發展指揮部表示，北測中心3位召員，3日向幹部反應身體不適，經醫護人員診視並實施快篩，結果呈現陽性，單位立即派遣救護車轉送至醫院實施核酸檢測（PCR)，同時依法辦理解召。也特別囑咐，相關人員解召後應遵守中央防疫要求，不可搭乘大眾運輸交通工具，應搭乘防疫計程車或請家屬載送返家等候PCR結果。

教準部指出，在確保召員身體健康及周延防疫考量下，單位對人員提前解召及應變機制啟動均有完備的標準作業程序，惟執行過程中若有未周之處，本部會再精進作法。本中心已向同梯次召員說明事件原委，並進行營區消毒；對於在訓期間因防疫而提前解召人員，中心亦將持續關懷問候。