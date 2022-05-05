警方趕緊請陳女前來確認是否就是該台機車。(警方提供)

台中市55歲的陳女日前向警方報案指稱，她停在家門口的機車不見了？員警隨陳女到她住家附近查看沿路有無監視器可調閱，後在陳女住家附近約500公尺處發現超市有監視器，警員吳鳳紋便前去詢問超市是否能提供調閱監視器，就在超市門口，員警一眼看到黑底三條白線的西瓜皮安全帽，那頂安全帽不正是監視器裡陳女所戴的安全帽？警方十分鐘就破案。

東勢派出所警員吳鳳紋、林齊恩，3日下午6時接獲民眾陳姓女子報案，表示停在家門口的機車不見了。員警先調閱機車車行紀錄，發現她3日12時之後即無新的車行紀錄，員警詢問陳女機車是否曾停放他處或是有可能其他家屬騎乘離開？

陳女表示，她自己3日中午到銀行辦完事後即返家未再出門，至下午5時才發現機車不見，且因機車停在自家門口前，所以鑰匙沒有拔起來，應該是遭其他人騎走了。員警隨陳女到其住家附近查看沿路有無監視器可調閱，就在陳女住家附近約500公尺處發現超市有監視器。

警員吳鳳紋便前去詢問超市是否能提供調閱監視器，就在超市門口，員警一眼看到黑底三條白線的西瓜皮安全帽，那頂安全帽不正是剛剛監視器裡陳女所戴的安全帽， 機車車號不正是陳女不見的黑色機車，員警趕緊請陳女前來確認是否就是該台機車。

陳女見到機車找回後，又驚又喜，表示自己都忘了有到超市這件事，且短短10分鐘警方便協助找到機車，真是太厲害了!

東勢派出所長周宜禾呼籲，民眾應保護好自己的財產，不要覺得機車停在自家門口不會被偷，或者認為只是進入店家買一下東西就會離開，而沒拔機車鑰匙，這些都是給宵小製造犯案的機會，切勿因貪圖一時方便，而導致財產損失。