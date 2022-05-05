在歐盟公布對俄羅斯新一輪制裁之際，盧布持續獲得資本管制的支援，周三盧布兌美元和兌歐元雙雙創下兩年多來的新高水準。

俄羅斯市場仍受到資本管制支撐盧布的影響，股票則在交易中增加了禁止賣空的禁令，外國人在未經許可之下，不得拋售俄羅斯公司股票。

歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)提議對俄羅斯分階段實施石油禁運，並制裁俄羅斯最大的銀行，同時禁止俄國電視台播放歐洲節目，加深俄羅斯的孤立。

近期沒有跡象顯示俄羅斯央行會減少管制，因此出口廠商開始積極賣出外匯，擔心盧布進一步走強會侵蝕它們的外匯持有。

盧布周三收漲6.6%，兌美元來到66.30，為自2020年3月以來最強表現。

盧布兌歐元升5.8%，來到70.44；稍早還觸及69.80，為2020年2月以來最強水準。

市場參與者開始質疑，在盧布匯率受到管控的情況下，目前的匯率水準是否可持續住。

周五為俄羅斯重要假日之前的最後一個交易日。俄財政部已經表示，已經設法為美元計價的國際債券支付利息。

俄羅斯央行在上周下調利率。更低的利率換來更廉價的貸款，支援了經濟，但也可能加劇通膨，使盧布更容易受到外部衝擊的影響。

俄羅斯股市表現喜憂參半。以美元計價的RTS指數上漲3%，為1114.1點。俄羅斯盧布基準的MOEX指數下跌2.9%，來到2373.2點。

俄羅斯最大銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank)的股價表現不佳，跌4.35%。在歐盟提議將該行和另外兩家銀行從國際SWIFT交易系統中移除。

Veles資本分析師們表示，對銀行的制裁讓銀行業者感到不愉快，但是並非至關重要。

主要航空公司俄羅斯航空(Aeroflot)周三股價上漲0.2%，此前該公司董事會建議增加公司股本。