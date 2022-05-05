醫師解釋只要是糯米類食物吃多，胃食道症狀就會出現在上背部，而這些地雷食物也為因人而異，疼痛的位置也會有差異。（院方提供／吳建輝彰化傳真）

彰化1名55歲的張先生，近3個月來因背部不斷疼痛到醫院求診，沒想到竟確診室胃潰瘍和胃食道逆流，令他不解為何胃病竟痛背部，醫師解釋只要是糯米類食物吃多，胃食道症狀就會出現在上背部，而這些地雷食物也為因人而異，疼痛的位置也會有差異。

張先生回想過去幾周，背部劇痛掛急診前，好像都是吃米血所引起，而米血就是糯米製品，才讓他恍然大悟，他說上背痛的位置在靠近肩胛骨中間，從隱隱作痛到吃過米血後轉成劇痛，原本以為是心血管疾病，但看心臟科無異狀，猜想可能是肌肉拉傷，不過遲遲未好轉，從未想過竟然是胃病。

衛福部彰化醫院肝膽腸胃科醫師蔡安順表示，大部分胃潰瘍患者都會有上腹痛症狀，胃食道逆流則會有心窩痛、胸悶、灼熱感等俗稱「火燒心」的症狀產生，不過以張先生情況來講算是比較特殊，因為其胃食道逆流、潰瘍狀況蠻嚴重，但竟然是出現背痛，算是比較少見。

蔡安順也解釋，研判是因為胃的神經與上背神經有重疊，造成大腦中樞誤判，我們稱做為轉移痛，像是膽囊、胰臟出問題，疼痛的部位也可能在肩膀與上背的地方，他說上背痛也可能是心血管疾病，膽結石、胰臟炎等，因此必須要一一排除才能確診。

蔡順安提醒，有胃病的患者不宜吃辣、油炸，甜食、咖啡、糯米等，分泌過多的胃酸可能讓胃痛更嚴重，而胃病患者的地雷食物不盡相同，建議民眾避開這些刺激性或難消化的食物，若身上出現莫名陣痛，也盡速就醫找出病因，