嘉義縣竹崎鄉30歲柳姓男子近2年陸續滯欠牌照稅、健保費、過路費等稅費達418筆，加上吸食三級毒品被課處38萬多元罰鍰不繳，累計欠稅費超過70萬元，近日因行政執行署嘉義分署再度查扣他的賓士，擔心愛車被法拍，柳男昨抱著63萬元現金繳清欠款，如願取回愛車。

嘉義執行署表示，柳男欠費多達418筆，總金額超過70萬元，其中還包括因吸食「愷他命」被罰38萬元，前年11月柳男白色賓士C300轎車在垂楊路橋下高鐵大道路邊，被嘉義分署人員查封拖吊保管，當天柳男就繳納10萬元欠稅，並要求剩餘款採分期繳清，結果柳男只繳了3期就不再繳納，嘉義分署撤銷他的分期繳納許可，並持續追查義務人財產加以執行。

分署人員4月20日再度查獲義務人的賓士車，經通報後再次扣押，同時向柳男表示，除非他繳清所有欠款或提出確實擔保，否則分署將在聯合拍賣日拍賣賓士車抵繳欠款，昨義務人就抱著63萬元現金前來到嘉義分署，繳清欠款並取回愛車。

嘉義分署表示，目前已運用科技執法，透過路邊開單員的巡查通報及車牌辨識器檢視，如發現積欠牌照稅費、罰鍰等大戶車輛時，會立即通報強制執行拖吊作業，如義務人仍不繳納欠款，分署一定會將查封車輛法拍抵繳欠款。

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