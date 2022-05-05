針對目前上海工業企業復工復產進展，上海市經濟信息化委總工程師張宏韜5日在防控記者會上回應說明，企業復工復產有序推進，全市1800多家重點企業的復工率超過70％。其中首批660多家重點企業復工率超過90％，包含汽車、積體電路、生物醫藥等重點產業鏈持續恢復、提高產能，龍頭企業繼續保持穩定生產。

據澎湃新聞報導，有些企業通過各種途徑反映復工標準有些高，張宏韜指出，前期確實發現有些街鎮、園區擔心影響疫情防控，而對企業復工條件有加碼情況，強調這沒有必要也不應該，將會同各區，協調街鎮、園區，按照全市統一要求來辦理。

張宏韜表示，上海各區將按全市統一部署，主動作為、因地制宜，支持推動企業復工復產。工作機制上，各區、管委會均成立了本區復工復產工作機制，明確企業申請流程和條件。

另在工作措施上，各區以市級企業復工復產疫情防控指引為標準，結合本區實際和產業特點，紛紛制定區級指南，用好重點企業「白名單」、返工人員「復工證」、物流運輸通行證等工具。例如，松江、寶山、金山、黃浦等區制定了區級企業重點企業名單。