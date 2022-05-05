美國聯準會（Fed）周三宣布將隔夜基準利率調升0.5個百分點（50個基點,2碼），創下22年來最大的單次升息幅度，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表明政府將採取強硬措施抑制通膨，並呼籲苦於通膨高漲的美國人耐心以對。

聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）周三一致通過將聯邦基金利率目標調升至介於0.75%～1%，此決議符合市場普遍預期。該央行並宣布自6月1日起開始「逐步」縮減其將近9兆美元的資產負債表，做為抑制通膨的另一項利器。

根據聯準會的縮表進程，自6月起每月將縮減475億美元，其中包括300億美元美國公債和175億美元抵押擔保證券（MBS），並在3個月之後，自9月起將縮表速度提高到每月縮減最多600億美元美國公債和350億美元MBS。

鮑爾表示，央行決策官員已做好準備，在接下來的6月和7月會議再各升息50個基點。如此明確的說法對聯準會而言是相當不尋常的事，實際上等於提前宣布聯準會的升息決定，但也反映出在需要央行強力應對的高通膨，以及在避免使經濟陷入衰退的過度殺傷力之間，鮑爾只能使出奇招。

在聯準會發布政策聲明後，鮑爾在記者會上亦明確排除在之後召開的會議一次就升息75個基點的可能性，他表示，央行「並未積極考慮」一次就升息0.75個百分點，他並表示，美國有很好的機會實現軟著陸。

受此發言激勵，周三美股午後急速拉升，終場道瓊指數、標普500指數均大漲近3%，雙雙創下2020年以來最大單日漲幅。以科技股為主的那斯達克指數大漲3.2%，晶片股雲集的費城半導體指數漲近4%。

惟鮑爾也明確表示，通膨率已經升至央行2%目標的3倍高，聯準會納入考慮的升息動作「不會是一件令人愉快的事」，將導致美國人為房屋和汽車貸款付更多錢，也可能使資產價值縮水。

鮑爾在記者會上表示，他和聯準會同事已經下定決心恢復物價穩定，即使這意味著這些舉措將導致企業投資和家庭支出下滑，以及經濟增長減速，因為通膨失控的影響更嚴重，他表示：「到最後物價將回穩，每個人都會過得更好」。

鮑爾並表示美國經濟表現良好，足以承受即將到來的升息，而不會陷入衰退，或甚至導致失業率大幅攀升。

FOMC在政策聲明中表示，儘管今年第一季國內生產毛額（GDP）出現負成長，但家庭支出和企業固定投資仍然強勁，且就業增長仍然穩健。

該聲明顯示央行決策官員們在談到對通膨不斷升高的風險時變得較為強硬，特別是考量到今年初以來發生的事，包括俄烏戰爭，以及中國堅持清零而實施嚴格的防疫封控措施。

聲明中表示，FOMC正「高度關注」通膨風險，分析師將之解讀為聯準會將把利率一直推升到讓通膨回落到2%目標所需的水準。

美國央行政策官員在5月會議後未發布新的經濟預測，不過自3月會後發布的數據並未明確顯示通膨、薪資增長或火熱的就業市場已經開始放緩。