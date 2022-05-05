連鎖餐飲集團八方雲集(2753)董事會通過2022年首季財報，歸屬母公司稅後淨利「雙升」至1.53億元，創同期新高、歷史第三高，每股盈餘（EPS）2.32元。展望後市，集團將持續以「多品牌、跨市場」策略拓展海內外版圖，衝刺營運成長動能。

八方雲集股價4月漲多修正，4月25日下探127元後止跌緩步回升，今（5）日跟隨大盤開高上漲2.31％至133元，早盤維持逾1％漲幅。不過，三大法人近期偏空操作，本周迄今合計小幅賣超6張。

八方雲集2022年首季合併營收15.57億元，季減1.83％、年增達10.29％，創歷史次高。毛利率38.1％，優於去年第四季37.16％、低於同期38.55％。營業利益1.76億元，季減7.61％、年增7.44％，為同期次高，惟營益率11.35％，低於去年第四季12.06％及同期11.65％。

雖然本業獲利略遜於去年第四季，但八方雲集在業外虧損幅度收斂下，首季歸屬母公司稅後淨利1.53億元，季增5％、年增達10.93％，創同期新高、歷史第三高，成長動能優於營收，每股盈餘2.32元。

八方雲集持續以「多品牌、跨市場」策略拓展海內外版圖，3月底於美國南加州工業市開出採複合店模式經營的首家門市。由於營運表現超乎預期，集團決定啟動展店計畫，預計年底前再新開2家，未來營運範圍將橫跨南加州、北加州，並規畫啟動北美連鎖加盟計畫。

而「梁社漢排骨」持續積極展店，目前全台已達159家，今年規畫新展70家門市、朝200家目標邁進。同時，八方雲集已收購「丹堤咖啡」所有股權，並啟動轉型計畫、重新建構新商業模式，針對全台47家據點汰弱留強。

至於去年底開出的素食品牌「芳珍蔬食」亦將積極展店，4月底及5月初分別開出桃園中正店及台北松山八德店，6月預計在台北、台中、高雄等地合計新展4家店，目標至年底新展10家店。在多品牌展店策略帶動下，可望持續挹注營收成長動能。