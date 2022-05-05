高雄捷運小港林園延伸線唯一的高架RL7站址，緊鄰中油等石化廠最近僅50公尺，引發公安疑慮。高市議員王耀裕呼籲市府慎思。（柯宗緯攝）

高雄捷運小港林園延伸線唯一的高架RL7站址，緊鄰中油等石化廠最近僅50公尺，引發公安疑慮。高市議員王耀裕呼籲市府慎思。（柯宗緯攝）

高雄捷運小港林園延伸線唯一的高架RL7站址，緊鄰中油等石化廠最近僅50公尺，引發公安疑慮，石化業、地方反彈。高市議員王耀裕建議，改走地下化或乾脆更改路線，避開工業區。對此，市長陳其邁答詢時指出，若地下化要增加至少200億預算，至於改路線更是不可行，將嚴重拖延通車期程，因此將先全面加裝防爆設計面罩，並持續與地方溝通。

王耀裕今（5）日總質詢時指出，RL7（中油林園廠）站走高架化，地方有不同聲音，距離中油、台氯、長春化工、台石化等石化廠，最近僅50公尺，捷運走上面，真的非常危險，世界也沒有捷運跨越石化區設施，必須考慮到整體安全性。

王耀裕表示，台灣區石油化學公會也強烈建議RL7站走地下化，避開穿越工業區的危險性，之後屏東要高架或地下，再由屏東決定，但若真的要採原本計畫的高架，建議更換路線，RL7站乾脆移到潭頭、溪州站附近，之後再接高架跨越高屏溪到屏東，會比較安全。

對此，陳其邁答詢指出，RL7站體預定地原本離中油50公尺，經調整已經再往西挪移300公尺，專家也認為初步安全性風險很低，但5月9日還會跟中油及地方做溝通，強調會以安全為第一考量，但也要考慮到技術面、經費、期程。

陳其邁說，行政院已經通過小港林園延伸線可行性研究，如果再改路線，原本預計119年就要通車，恐怕又要再拖2年，且若變成地下化後再經屏東，至少要增加2、300億預算跑不掉，也會增加屏東財政負擔。

陳其邁表示，初步會先在RL7站全面裝設防爆設計面罩，以增強安全性，強調會在現行計畫路線，研議如何更安全，同時顧及成本，會再與地方集思廣益。

「蓋一條捷運到林園，剛剛好而已！」陳其邁直說，這對林園鄉親來說，這是起碼的公義，也是政府對林園人的虧欠，「在我任內，會讓這條捷運通到林園」。