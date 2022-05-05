南韓「迫降CP」孫藝真、玄彬，無論談戀愛還是結婚，一舉一動都受到眾人矚目，日前已在美國度完蜜月返回韓國的兩人，所到之處都受到大批粉絲的歡迎，但背後也因此發生許多小插曲。被喻為「國民歌手」、名聲同樣響亮的卓在勳，日前便與兩人一同搭上同班飛機，但在過海關時夫妻倆很快速的順利通過，輪到他卻遭到海關攔下，讓他相當傻眼。

卓在勳出道超過20年，憑著渾厚又溫柔的嗓音受到大批歌迷的喜愛，目前仍持續活躍於歌壇及藝能界，尤其在綜藝節目《我家的熊孩子》中展現幽默的口才，讓他人氣始終居高不下。但日前他卻在節目《脫掉鞋子恢單4Men》中自爆自己的人氣似乎沒想像中的高，讓他感到有些難過。

卓在勳表示，日前他購買飛往美國的班機，打算前往美國探望在當地念書的女兒，沒想到碰巧與前往美國度蜜月的孫藝真及玄彬是同一個班機。而當天他看著現場大批記者與粉絲，以為自己也會被認出，沒想到竟然沒有一個人跟他打招呼；除此之外，孫藝真夫妻倆過海關時幾乎不用提供身分就能快速的通過，他也以為自己的名氣夠高打算跟進，沒想到輪到他時卻被海關攔下，被詢問他要去美國的目的、認識的人有誰，並要求他交出女兒照片以示證明，讓他相當傻眼。

搞笑的是，卓在勳返回韓國時又與防彈少年團（BTS）同個班機，一到機場就有大批媒體及粉絲迎接他們，卻一樣沒人理會他，令他忍不住自嘲「我甚至連帽子都沒戴，竟沒有人認出我」、「真是完美的行程」逗得其他來賓哈哈大笑。