香港金管局緊跟著在美國升息2碼後宣佈，將基本利率調高2碼，由0.75％上調至1.25％，即時生效。總裁余偉文說，這次升息不會影響香港貨幣穩定，目前見不到市場流動性有任何風險，隨著美國加息，美元和港元息差擴大，在聯匯制度下出現誘因作套息交易，資金會慢慢由港元流入美元，港匯轉弱是正常現象。

他說，正如美國2016至18年的升息周期，而當港匯觸及7.85的弱方兑換保證水平，金管局會買港元賣美元，資金流出港元體系，港息有上升壓力，會有助抵銷套息影響，令港匯企穩7.75至7.85正常操作。

余偉文說，港元拆息上升速度及幅度，取決於本地市場供求，而銀行息率會自行決定，而本港不少不動產是以1個月銀行同業拆息HIBOR為基礎，呼籲市民置產及其他借貸時要小心評估利率風險。

他強調，聯匯制度已40年，一直行之有效，香港有龐大外匯基金作聯匯後盾，金融體系底子厚，銀行體系非常穩健，多年來已建立緩衝及抵震力，有信心及能力可維持聯匯制度順暢運作。