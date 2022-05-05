兩岸關係緊張，民進黨政府在疫情升溫當頭仍重啟教召，卻發生有確診教召員遭丟包爭議。國民黨今呼籲，未來若再有教召員確診，應安排專車協助就醫或返家，召訓過程染疫者更應給予醫療與家庭照護資源，否則教召就應先暫停辦理。

國民黨文傳會副主委何志勇表示，當前國內疫情嚴重，國防部要繼續辦理教召，就應給予相應防疫資源，對確診教召員應治療完善才予解召，而在營隔離、醫療期間，就視同召期延長繼續給薪，並負擔醫療與家庭照護支出。

此外，何志勇說，若教召員報到時就發現確診，則應派出專車送醫或返家。何認為，若政府無法充分照顧染疫教召員，就應該先暫停教召，不該讓大家冒著危險群聚，但只要染疫就被丟包。

國民黨文傳會副主委林家興表示，近日屏東枋寮營區發生教召員確診後，對教召員未完整匡列，僅提早半天解召，要大家回去自主隔離；新竹後備旅確診教召員則被提前解召，直接從軍營被趕出來，被丟包在車站。

林家興說，從兩次事件看來，軍方對於確診教召員並沒有統一處理方式，批評「國軍不能不如網軍，蔡總統別當慣老闆」。

退將高甯松表示，教召員視同現役軍人，部隊要盡照顧責任，但如今卻發生教召員確診後，部隊未妥善隔離照顧，或至少安排專車返鄉或送醫，以至於被誤解國軍「放生」確診教召員，負責教召動員的後備指揮部處理有明顯瑕疵。

退將李治安也說，保衛國家是軍人天職，但照顧軍人是政府責任，教召員應比照辦理，教召員報到時發現有確診，應有專車送回，避免疫情擴大；教召期間染疫，應在閒置營舍中隔離，並比照對現役軍人，必須給薪、照顧到痊癒才讓其返家。

退將梁文正則建議，後指部應跟衛福部或交通部建立後勤契約，只要部隊需要時須優先支援，避免疫情擴大；對教召員的照顧也要想到「人與人連結」問題，畢竟是「你叫我來的，不是我自己跑來的」，部隊應善盡照顧教召員責任。