俄烏戰爭、升息、疫情等利空夾擊下，台股陷入整理的泥淖，玻陶股中有不乏獲利穩定，又有不錯的現金殖利率個股可以淘金，以昨(4)日收盤價計算，其中台玻(1802)現金股息1.82元、殖利率7.98%；冠軍(1806)現金股息1元、殖利率8.53%；凱撒衛(1817)現金股息2元、殖利率5.68%。

目前大陸玻璃產業政策嚴禁新增產能，落實產能等量或減量置換，市場供需情形持續改善當中，當局嚴控房市措施也開始在部分城市放寬，房地產開工率可望回升，建築用加工玻璃用量將穩定成長，對台玻營運而言有正面的助挹。

玻陶龍頭股台玻去年受惠大陸玻璃需求大於供給，推動平板玻璃報價持續上漲，2021年稅後淨利達114.77億元，每股盈餘3.95元，創財報新制以來的歷史新高。

冠軍近年來積極轉型並強化營運體質，日前董事會通過辦理現金減資案，減資後實收資本額將下降至39.04億元，因此，今年股東除了配發每股1元現金股利之外，再加上減資每股返還股東1元。

國內房市雖有諸多干擾不確定因素，但景氣仍維持熱絡，據商總預估2022年全台建案推案量約1.4~1.5兆元間。建材、衛浴設備市場需求度仍高，對冠軍、凱撒衛來說營運都將有正面的幫助。