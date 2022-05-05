NBA美國職籃季後賽戰得如火如荼，西區第二輪灰熊以及勇士的對戰組合如今打成一比一平手的局面，本週一系列賽首戰勇士以117:116在灰熊主場以一分之差險勝，週三第二場對戰則由灰熊復仇成功，最終比數106:101，兩場比賽比分都極為接近、扣人心弦，雙方將於本週日上午08:30來到勇士的主場進行第三場對決，精彩可期！

勇士的三分球例行賽場均可以投進14.3顆聯盟第3，命中率36.4%聯盟第8，每100次出手有45.6次是站在三分線之外，是聯盟除了爵士之外最注重三分進攻的球隊。沒想到勇士在與灰熊的第二戰時三分手感意外的冰冷，全場38次三分出手只投進7球，命中率僅18.4%種下敗因。

籃板球方面，灰熊例行賽場均可以搶下49.2顆無人能出其右，其實單論「防守籃板」灰熊場均35.0顆排名聯盟第8還不如勇士，其登頂的最大關鍵是場均14.1顆的「進攻籃板」，居功厥偉的即人稱『水行俠』的紐西蘭硬漢亞當斯(Steven Adams)，他一個人就可以搶下場均4.6顆進攻籃板，可惜的是他確診新冠肺炎系列賽前兩戰未能出賽導致灰熊在籃板方面絲毫佔不到上風，目前第三戰亞當斯能否出賽仍然存疑，但推測就算他及時趕上也難以打出平時水平。

勝負方面，勇士上一場命中率如此低迷才輸給灰熊5分，未來很難再有這麼差的投射表現，再加上勇士一向擅於主場出賽，例行賽勇士主場的勝率接近76%，是全聯盟排名第2(僅次於太陽)的球隊，因此兩軍第三戰勇士讓分過盤的機會是極大的。