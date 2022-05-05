立法院5日針對國會遷建議題南下台中、彰化聽取地方意見，副院長蔡其昌陪同院長游錫堃出席，會前接受媒體聯訪，談到台北市議員羅智強一早宣布請辭，全力備戰桃園市長選戰；蔡其昌表示尊重他，沒有特別意見，但強調「我跟他不一樣，我不會離開台中、拋棄台中。」

羅智強近日已在桃園買房遷戶籍，今天一早更宣布請辭北市議員職務，下周一9日就將會送出書面辭呈，事前他就語帶玄機指出，他做的決定會和蔡其昌不一樣。

蔡其昌上午在台中被問及此事，強調每個人要不要帶職參選，是其選戰的策略思考，他都尊重，不過「我跟他不一樣，我不會離開台中、拋棄台中。」

國民黨質疑蔡其昌上月底拜會林佳龍後，何欣純確診後蔡其昌卻在本月3日出席主持立法院會，蔡說一切都是遵守指揮中心的防疫規定，已經研究過才去主持會議，是因公務、去上班，為了讓國家重要法案、預算通過，一切沒有問題。

蔡其昌說，全民都關心防疫，蔡其昌是守規矩的人，他呼籲大家研究一下什麼叫密切接觸者，若有任何疑義，他也歡迎台中市衛生局來對他疫調，他都接受。

至於民調的問題，他講過很多遍，參考一下就好，選舉期間各種媒體都會公布各式民調，他看到只能一笑置之，如果盧市長需要這些民調才能安心上班、睡得安穩，他沒意見，祝福他；他強調有自己的節奏、自己的民調，那數字相差太遙遠了。