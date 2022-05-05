聯準會(Fed)一如預期升息2碼，加上主席鮑爾淡化升息3碼的預期，激勵道瓊工業指數收盤大漲932點，創下一年多來最猛漲幅，財信傳媒董事長謝金河指出，這是一個標準的利空出盡模式，在聯準會升息底定之前，有兩個人跳出來喊話，包括全球最大避險基金橋水創辦人達里歐（Ray Dalio）、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）都認為美股可能會崩盤，他強調，「當市場上有人快窒息，受不了出來喊救命時，通常都是趨勢的轉折。」並提醒美國下半年CPI〈消費者物價指數〉能否降至4%以下，將是維繫股市多頭行情的關鍵。

謝金河在臉書以「標準利空出盡模式」為題發文表示，先前橋水的達里歐警告美國科技股的泡沫吹破了，現在進場仍太早；亞馬遜創辦人貝佐斯也示警長達13年的大牛市結束了，強調企業家及科技股的投資者都必須重新調整心態的，即使股價急跌，也不見得是便宜。

謝金河進一步指出，全球股市在升息的陰影下，4月上演大殺戮戲碼，包括費城半導體指數大跌14.85%，那斯達克指數跌13.27%，台股也跌了6.22%，而聯準會宣布升息兩碼，市場感到滿意，股市強勁回應，這是標準利空出盡模式。

「市場上有人快窒息，受不了出來喊救命時，通常都是趨勢的轉折。」但謝金河也提醒，接下來壞消息尚未了，6月要開始縮表，升息還會繼續，不過日子總要過，4月美國CPI數字應該比3月低，5月全球股市有喘口氣反彈的機會，但到了下半年度，CPI會不會降到4%以下？這才是核心焦點！