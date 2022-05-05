國民黨昨（4）日報料小吃店轉身變高登環球生醫公司，引起全民關注，隨後高登生醫迅速發出聲明，稱不會投標快篩試劑，還點名要「國民黨組團採購」，讓國民黨副秘書長李彥秀質疑是民進黨深夜斷尾求生，更直言民進黨是「最會政治操作的政黨」。

李彥秀在臉書表示，高登環球生醫事件，從指揮中心指揮官陳時中下午在記者會高聲辯護、高登下午的辯解到突襲式聲明，讓人見識到民進黨真的是「最會政治操作的政黨」，並指出「風向不對、迅速切割、立刻止血、嫁禍在野、網軍出征」就是民進黨危機處理的五條SOP。

李彥秀表示，高登環球生醫公司從小吃店華麗轉身，並在短時間獲得政府大單，陳時中還為其強力辯護，整件事情滿滿黑人問號，就算該公司棄標，還有另外21家符合資格的廠商，「這1700萬劑快篩訂單應該由真正符合資格、具有專業、不存在利益關係的廠商協助提供」。

李彥秀說，國民黨身為在野黨，為人民發聲、為防弊盡責，不是小吃店更不是生技公司，不會華麗轉身成為快篩劑的進口商，「如果不是國民黨為民監督，為民把關，可能幾天後，政府驗收完畢，有人就要開紅酒慶祝了！」