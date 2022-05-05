國民黨新北市黨部今公布新北市第9選區（新店、深坑、石碇、烏來、坪林）議員初選民調結果，共4人搶1席提名席次競爭激烈，最終由出國民黨智庫副行長黃心華勝出，前新北市政府副發言人蔡畹鎣、前國民黨主席洪秀柱秘書李珮媜、國民黨新店區黨部委員游皓麟落敗。

李珮媜、黃心華首次參選加權30％，蔡畹鎣、游皓麟因青年且首次參選，加權皆為100％。今民調結果黃心華支持率44.489％（經加權後57.836％）居冠、其次依序是蔡畹鎣26.932％（經加權後53.863％）、李珮媜25.88％（經加權後33.644％）、游皓麟2.7％（經加權後5.399％）。

在智庫服10多年的黃心華獲已故新北市議員唐慧琳的父親唐敦舜力挺，曾重砲抨擊蔡畹鎣以「侯家軍」之姿投入選戰，認為由行政機關推派代表選市議員，將來恐難督促市政府，最後僅淪為「侯衛兵」，有違民主政治基本原則，並且不認同黨部以年齡作為關鍵加權，認為「不公平加權不能反映真實民意，更無法令人心服口服」，政黨將無法兼顧老幹、新枝與嫩芽共榮發展。

中央大學土木重博士的黃打出「工程師治國」口號，並找前台北市長郝龍斌、台北市議員王鴻薇、趙少康、台南市長參選人謝龍介、前行政院長張善政、前行政政院副院長杜紫軍等人相挺，民調支持率奪冠。

蔡畹鎣初選前關鍵時刻確診在家無法跑行程，2名昔日市府同袍、新莊區參選人戴湘儀、土樹三鶯區參選人呂家愷及國民黨主席朱立倫子弟兵、桃園市議員參選人凌濤，充當蔡分身，到新店幫她掃街拜票、站路口。

蔡另找來中國國民黨發言人李明璇、台北市議員羅智強、徐弘庭、鍾沛君，新北市議員江怡臻、陳偉杰、基隆市長參選人謝國樑、立委葉毓蘭錄製影片相挺，要大家「接電話，救畹鎣」，頂著「侯家軍」參選，加上有新人加權100％，外界本看好蔡，未料最終落馬。

對於落選，蔡說，會先謝票感謝親友團，強調絕對不會再重回市府，之後會開始找新工作。