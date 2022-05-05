本土個案連日飆升，台北市檢驗量能吃緊，副市長黃珊珊今鬆口，有考慮在台北文山區等地增設車來速篩檢站，期南北各一個。台北市長柯文哲今也說，台北市確診1萬例以上就不準了，當快篩劑不夠時恐連快篩陽數據都不準，還直言現在確診數約2萬多，黑數「到5萬、10萬很正常，5倍還有可能」。

柯文哲今赴市議會進行專案報告，張斯綱指出，市府近期在士北科開設車來速篩檢站，許多民眾樂見其成，既快速又能減少接觸風險，未來市府會不會考慮再找空地，增設車來速服務，甚至再出現陽性後就地看診，打包成5至7天的藥劑包。

對此， 柯文哲大聲說「有」，北市副市長黃珊珊補充，有考慮在台北南區設站，像是文山區，希望能夠南北各一個，至於何時能開設，黃則說，還是要看車來速現在運作的情況，還有接下來的確診數、醫療量能狀況。

張斯綱追問，市長稍早表示5月8日後，確診數據不會有太大意義，是否暗指黑數會變多，柯文哲表示「對」，張再追問，那染疫人數預計會是確診數的多少倍，但柯話沒說死，僅說很難預測。

話鋒一轉，柯文哲指出，他猜台北市確診1萬例以上就不準了，到時候更慘的是，當快篩劑不夠的時候，連快篩陽都不準了，進入完全看不清的階段，張笑說「所以是疫情無政府狀態」，柯文哲笑說「有政府啦，只是沒什麼功能」，他已想好要怎麼做。

張斯綱再追問「所以黑數會是確診數幾倍」，柯文哲深思後表示，現在確診數是2萬多，「到5萬、10萬很正常，5倍還有可能」，張驚呼，黑數是確診數的5倍以上就對了，柯則說，慢慢的確診數就不準了。