《搜狐網》運勢專欄分享，雙魚座、天秤座、射手座、巨蟹座的人很擅長聊天，雖然話不多，但都能聊到對方的心裡去，只要有他們在的地方，通常都不會冷場。

▍雙魚座

雙魚座的人習慣傾聽，雖然話不多，並不是很引人注目，但善於聊天，只需要幾句話就能說到你心裡。雙魚們天生就有很強的同理心，他們本能地能感受到你的情緒，在那種時候，他們往往能適時的鼓勵、安慰你，並緩和氣氛。他們即使不怎麼說話，也能讓場面不尷尬。

▍天秤座

天秤座聰明、情商高，很會說話，說話的風格相當自然、謙虛、不刻意，他們很擅長安慰人，天生話不會很多，但講得每一句話都能傳到對方心裡，讓人暖心，即使奉承也沒有虛偽的感覺。人緣好、受歡迎是天秤們的魅力，有他們在的地方都不會冷場，可以說是低調華麗。

▍射手座

射手座外表活潑開朗，但其實內心非常敏感，他們不是自我意識特別強、很有自己意見的人，相反，他們善於隨機應變地根據現場的氣氛進行調整，並且天生具有幽默感，所以在人群中比較受歡迎，他們喜歡現場表演，或者拋出話題，只需要幾句話就能讓場面熱鬧起來。

▍巨蟹座

巨蟹座看起來溫柔靦腆，其實是個善於說話的人，是個內心敏感、洞察力強的人。他們雖然話少，人品低調，但他們很重視每個人的感覺，不喜歡被人討厭，所以有巨蟹在的場合，他們會照顧到大家的情緒感受，試圖讓每個人心情都好起來，讓在場的人都能成為好朋友。