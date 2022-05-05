為了解決位在40年高點的通貨膨脹數據，美國聯準會周三宣布升息2碼，是22年來首見，且6月起開始縮減購債，盼能透過升息與縮表雙管齊下方式控制，然而有專家卻認為，真正的考驗在夏末，如果到時候通膨數據沒有如聯準會所期待的出現下滑，美國又會陷入大麻煩，停滯性通膨的危機也升高。

綜合外媒報導，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）周三宣布升息後，淡化市場擔憂一次升息3碼的情緒，刺激美股四大指數收紅，道瓊上漲超過900點，那斯達克指數漲逾400點，標普500指數上揚超過120點，費城半導體也收漲逾118點。

儘管如此，證券機構Citadel Securities美國公債交易部門全球主管Michael de Pass認為，聯準會一直認為供應鏈及通膨問題是短暫的現象，但通膨率始沒有因此下降，就會讓人非常擔憂，「這是有風險的策略，夏末是很重要的時間點，聯準會如何應變將成為關鍵。」

高盛執行長David Solomon抱持類似看法，他認為收緊貨幣政策對抗通膨同時，對於經濟能否實現軟著陸是有疑問的，「我擔心這件事情的發展，很難估計我們是否會軟著陸，或者我們出現衰退，以減緩經濟的通貨膨脹。」

資產管理機構Lux Capital聯合創辦人Josh Wolfe認為，升息無法解決高通膨的問題，並不是像聯準會所說的通膨是暫時的，且經濟表現放緩的狀況已經發生，「經濟成長時聯準會的速度太慢，但現在經濟放緩時，它採取的速度又太快。」