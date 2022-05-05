MLB推薦賽事 : 5/6(五) 09:45，聖路易紅雀@舊金山巨人

過去10年贏下3座世界大賽冠軍的舊金山巨人，本季雖然面臨名捕波西(Buster Posey)退休及打線老化的雙重利空，仍憑藉著出色的團隊戰力打出不錯的開季成績。本週末巨人將與東岸老牌強權聖路易紅雀進行四連戰，紅雀在系列賽首戰預計派出王牌米可拉斯(Miles Mikolas)打頭陣，米可拉斯近兩場出賽都繳出優質先發，自責分率僅有1.52，巨人軍此戰勢必會面臨一場苦戰。

紅雀當家三壘手亞瑞納多(Nolan Arenado)開季狀態火熱，本季攻擊指數高達1.113，但同屬中心棒次的歐尼爾(Tyler O'Neill)與高史密特(Paul Goldschmidt) 卻不約而同熄火，兩人上季全壘打數雙雙突破30支，但本季長打率都低於4成，造成紅雀打線出現極大斷層。另一方面，紅雀本季雖然迎回隊史傳奇球星普荷斯(Albert Pujols)，但高齡42歲的普荷斯身手已大不如前，能帶給紅雀的幫助十分有限，缺乏長打輸出的紅雀，本季攻擊端表現不如預期。

巨人上季團隊全壘打數241支高居聯盟之冠，在強勢火力掩護下，巨人場均得分4.96分在國聯僅次於洛杉磯道奇。本季巨人打線不僅沒有波西坐鎮，三壘手隆戈利亞(Evan Longoria)也因為手指傷勢須長期缺陣，但向來有優異團隊作戰能力的巨人，本季得點圈有人時的打擊率是聯盟最佳的0.294，雖然長打表現不如上季，巨人的機槍打線依舊能提供球隊穩定的火力。

紅雀此戰先發投手米可拉斯的直球均速雖然不到94英里，但將球投進好球帶的邊緣率(Edge%)高達47.9%，利用出色的控球將打者玩弄於股掌之間，本季的被打擊率也僅有0.193，要在他手上打下大量分數有一定的難度。巨人則是預定由L.韋伯(Logan Webb)擔綱先發投手，L.韋伯上季以犀利的伸卡球投出生涯最佳表現，但本季伸卡球品質下降，被打擊率高達0.421(上季0.276)，雖然自責分率僅有3.26，但WHIP值卻暴增至1.286，整體壓制力較上季下滑不少。

巨人先發投手L.韋伯狀態雖然不穩定，但紅雀打線目前僅有亞瑞納多較具威脅性，L.韋伯應還是能吃下一定的局數。此外，巨人本季擁有國聯最佳的牛棚防禦率2.59，即便要提前使用投手車輪戰，巨人也有足夠的牛棚深度能運用。而巨人打線雖然得面對紅雀王牌米可拉斯，但巨人本季進攻基本功出色，米可拉斯很難完全壓制巨人打線，因此筆者看好攻擊較為出色的巨人能搶下系列賽首勝，考量巨人本季主場的讓分玩法過盤率僅有27%，建議保守投注「不讓分玩法-主勝」。