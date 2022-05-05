隔夜美股全面大漲，惟周四香港股市盤中漲幅縮小，恆生指數開漲293點或1.4%，但目前漲0.6%，報20995.93點，盤中一度漲逾400點。國企股亦開高走低，目前漲0.65%，報7183.99點。

聯準會宣布升息50個基點以及自6月啟動漸進式縮表，此決策符合市場普遍預期。聯準會主席鮑爾在會後明確表示在接下來的6月和7月會議上也將各升息50個基點，但也排除一次升息75個基點的可能性，緩解了投資人對美國央行在收緊政策上過於激進的擔憂，隔夜美股道瓊指數和標普500指數均大漲近3%，雙雙創下2020年以來最大單日漲幅，以科技股為主的那斯達克指數大漲3.2%，費城半導體指數漲近4%。

恆生科技股盤中漲幅收斂，目前漲1.11%，成份股漲多跌少，理想汽車漲3.5%，漲幅最大。海爾智家跌1.7%，表現最弱。

美國證券交易委員會（SEC）依據《外國公司問責法》（HFCAA）將第六批總計88檔中概股列入「預定下市名單」，但相關股反應冷淡，京東仍漲1%，嗶哩嗶哩漲4.6%，小鵬汽車漲4%，蔚來汽車漲2%。

受國際油價大漲激勵，中海油漲逾1%，中國石油漲2%，中國石油化工漲0.5%。

藥明生物急跌逾8%，在藍籌股中表現最差。