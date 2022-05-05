新冠肺炎疫情上升，每日新確診人數已突破2萬人，許多民眾一有疑似不舒服症狀，台北市洲美里長蘇府庭反應，許多里民快篩陽性後，無法聯繫上通報專線，只好拿著呈現陽性快篩試劑找里長請求協助，里長每日接觸高風險民眾，卻沒有快篩試劑可用，呼籲北市府能配給一周兩次快篩數量。

5日上午，台北市議員鍾小平與台北市洲美里里長蘇府庭，共同要求台北市政府應該配發快篩試劑給里長與警察；鍾小平表示，雖然台北市政府買了2000劑快篩配給警察，但要常規性篩檢，至少要買幾萬劑，也有許多里長每天也都在找快篩試劑，以免自己成為感染源傳染給市民。

台北市政府民政局科長郭素蓉回應，里長一直都在協助市政府防疫，在社區衝鋒陷陣，一直想方設法能協助能有快篩試劑可使用，目前聯繫廠商都是一劑難求，並不是錢的問題，而是市場上供需失調。

郭素蓉指出，將會持續聯繫廠商，未來應該可以買的到，如果里長需要一周快篩兩劑，會滿足里長們需求。

針對警察快篩試劑，台北市警察局行政科長王清海說明，在中央流行疫情指揮中心徵收快篩試劑前，已經購買2000劑，配發到外勤單位，民間捐助3000劑，預計這幾天也會發放，應該能在發現確診警員後，暫時應急使用。