台中捷運綠線4月歡慶營運周年及累計運量突破700萬，但市議員陳淑華憂心說，在疫情未升溫前，綠線單日運量約在2萬5000至3萬左右，近來受疫情影響，運量大幅降低，很擔心今年虧損能否守住7億3000萬預估範圍內？台中捷運公司董事長林志盈強調，會努力在預算額度內達標。

台中捷運綠線去年虧損6億元，若再加上之前虧損的8.9億元，累計已達15億、占中捷資本額的6成，陳淑華表示，中捷在疫情前單日運量約2萬5000人次、假日更可達到3萬以上，但從4月疫情升溫開始，單日運量下挫1萬多，依此推算，虧損額度恐將持續擴大。

陳淑華說，中捷公司的營運計畫是去年疫情爆發前編列，當時以單日運量可達5萬4500人次推算、預估今年虧損金額7億3000萬，料想不到今年又遇到疫情大爆發，去年的推估數字無法真實反映今年營運狀況，中捷應提高因應對策。

陳淑華認為，目前中捷的營運方向主要針對長期關注捷運的捷運迷，但無法吸引一般民眾增加搭乘次數，建議中捷應調整營運方式，否則在後疫情時代，實際運量將與預測值有很大落差；尤其中捷應調整體質，不要把捷運的虧損變成市庫的無底洞。

林志盈指出，今年1到3月的第一季結算，中捷虧損金額為1億300多萬元，若以此幅度推估，到第四季應在可控範圍內，此外，中捷也持續撙節人事成本支持，會努力在預算額度中達標，但也是看疫情未來發展情況。