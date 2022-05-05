直播主連千毅與YouTuber「勾惡」網路互嗆之爭延續數天，原以為在連千毅大哥太陽會分會長謝育全與「北盜」黑金城私下勸說下已落幕，且相約今天在桃園體育場談判也已取消，未料「勾惡」昨（4日）突然又點燃戰火，發表聲明表示，今天中午過後會自己一人「單刀南下」，前往桃園體育場進行直播，桃園分局獲報，一早就派重兵前往體育場佈署，警方嚴正聲明，強調絕不容許任何滋擾衝突發生，違者必將依法嚴辦絕不寬貸。

戰火又起？勾惡單刀赴桃園體育場「釘孤支」連千毅，警力佈署曝光。（桃園分局提供）

桃園分局獲報，勾惡將到桃園體育場直播，一早就前往體育場佈署。（圖/桃園分局提供）

勾惡昨(4日)深夜突然發布影片「最終聲明」，指出該受懲罰的人還是沒有受懲罰，所以他5月5日下午6點還是會到某個地方開直播，也請粉絲看到他都不要來找他合照；而連千毅在得知勾惡聲明後，對於他的行為無奈地說「不予回應」，但也提出自己想法，「長輩都講好了還在興風作浪」，還說大家應該看得很清楚，「真正在社會上鬧事的人是誰」。

警方表示，今(111)年4月份，網路連姓直播主與you tuber頻道｢勾起你心中的惡｣主持人陳姓男子(簡稱勾惡)，於網路因口角引發糾紛，相約於桃園體育場公開直播辯論，後連姓直播主道歉表示取消該場辯論，但陳男仍表示將於本(5)月5日18時會如期赴約。

桃園警察分局掌握情資，立即進行規劃佈署，由制服巡邏網及刑警混合編組，加強體育場周邊巡邏密度及監控，並與管理單位(桃園市政府體育局)保持密切聯繫，如發現狀況將立即向警方反映，巡邏警網將第一時間趕抵現場處置。

桃園警方已事前進行情資蒐報，並規劃優勢警力應對，桃園分局長黃富村嚴正聲明，絕不容許有心人藉事藉端破壞社會秩序，警方維護治安、保障民眾安全的決心絕不容挑戰!若有違反法令之行為，即刻處置移送法辦，絕不寬貸。