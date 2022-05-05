英超「紅軍」利物浦今年有個遠大目標，就是實現英格蘭足球史上從未出現過的「四冠王」！紅軍本季已先拿下聯賽盃冠軍，日前在歐洲冠軍聯賽四強淘汰西班牙黑馬比亞雷亞爾成功挺進決賽，5月14日的足總盃決賽將與切爾西繼聯賽盃後再度爭霸，剩下最後四輪的英超聯賽則暫時落後曼城1分排名第二。

「歐洲三冠王」可能是球迷較常聽到的說法，意思是指一支球隊在同一個賽季贏得三項最高錦標的冠軍，即國內聯賽、國內主要盃賽和歐洲冠軍聯賽，史上僅僅只有七支球隊共計九次贏得「歐洲三冠王」殊榮，其中西班牙巴塞隆納和德國拜仁慕尼黑各完成兩次。而巴塞隆納在2008-09賽季，以及拜仁慕尼黑在2019-20賽季，分別成為「歐洲三冠王」後，還在同年繼續贏得國內超級盃、歐洲超級盃和俱樂部世界盃，成就「六冠王」傳奇（由於新冠疫情延誤的關係，拜仁的世俱盃冠軍是在2021初贏得，但紀錄仍為2020年冠軍）。

如果利物浦如願贏得上述的四項錦標，將是英格蘭史上第一支達此目標的球隊。曼聯在1999年成為英格蘭史上第一支「歐洲三冠王」，但當年的聯賽盃冠軍是托特納姆熱刺；曼城在2019年成為英格蘭史上第一支「本土三冠王」(英超、聯賽盃、足總盃)，但當年的歐冠錦標落入利物浦之手，曼城在八強意外被熱刺淘汰。

利物浦在歐冠和足總盃都已經「聽牌」，英超聯賽則仍在努力追趕，由於已經沒有和曼城對戰的機會，因此主導權不在自己手上，曼城只要贏下最後四輪的比賽，將篤定衛冕英超冠軍。但無論如何，天助人助，紅軍若想實現英格蘭史無前例四冠王，最後四輪英超就不能有任何閃失。

本周末英超，利物浦將在主場火併力爭前四的熱刺，絕對是一場硬仗。紅軍周中歐冠作客西班牙精銳盡出，回英超只間隔三天，陣容的安排上是個難題，但關關難過關關過，利物浦在最近14輪聯賽拿下13勝1和的不敗戰績，唯一失手的是作客對曼城。在大部份主力球員健康的情況下，紅軍在替補席上仍有多名具實力的球員可以輪換，像若塔(Diogo Jota)和迪亞斯(Luis Díaz)在歐冠都只踢了45分鐘，替補但沒有上場的南野拓實、張伯倫(Alex Oxlade-Chamberlain)、奧里吉(Divock Origi)、馬蒂普(Joël Matip)和戈麥斯(Joe Gomez)等，對熱刺之戰都有機會獲得上陣機會。

熱刺早前在爭四路上馬失前蹄，主場0：1不敵布萊頓、作客0：0踢平布倫特福德，讓原本好不容易拿到的領先優勢又還了回去，所幸周日在主場又見南韓一哥孫興慜發威，2進球1助攻率領熱刺3：1擊敗萊切斯特城，緊追兵工廠保住爭四希望。熱刺本季遇強則強，主客雙殺曼城、主場2：2踢平利物浦，要不是面對中下游球隊多有大意，也在主客場都敗給曼聯和切爾西，前四的排名可能早已到手。

孫興慜和肯恩(Harry Kane)近況都不錯，擅長打反擊的熱刺相信會給紅軍製造不少麻煩，但以利物浦近期的信心和鬥志，以及主場對熱刺3連勝的往績預測，仍稍微看好紅軍收下這關鍵3分。