大學甄選入學委員會今(5)日開放申請入學審查資料上傳系統，通過篩選且需要參加第二階段指定甄試項目的考生，可選擇使用學習歷程資料庫或自行上傳可攜式文件格式PDF檔。

甄選會表示，先前已開放審查資料上傳測試系統讓考生演練，但僅提供測試，測試資料不會列入正式參採，亦不會傳送給各個過篩校系，考生還是務必於申請校系規定的截止日期前，完成審查資料上傳作業。

甄選會提到，由於今年修課紀錄、課程學習成果、多元表現可使用高中學習歷程資料庫，故考生登入系統時，需針對通過第一階段篩選校系分別設定 「勾選高中學習歷程資料庫」或「自行上傳PDF檔」，每一校系僅限選擇一種繳交方式。

甄選委員會指出，考生若為應屆畢業生且高中學習歷程資料庫有資料者，進入審查資料上傳系統後，系統原則上會呈現第1至第5學期修課紀錄、第1至第6學期的課程學期成果及多元表現，若第5學期修課紀錄及第5至第6學期課程學習成果、多元表現等資料有誤，應儘速向學校反映，仍應於申請校系所訂繳交截止日前完成審查資料上傳及確認。

另外，甄選會也再次提醒，若考生為非應屆畢業生或自境外返台就學無學習歷程資料庫，繳交方式一率採上傳PDF檔。