為鼓勵民眾使用零接觸交易以降低染疫風險，台鐵特地推出「台灣Pay」買台鐵便當優惠！自5月5日起至7月31日止，只要使用「台灣Pay」掃碼支付（限金融卡／帳戶）台鐵便當全品項即可打9折，享受舌尖美味旅行無負擔。

活動期間旅客至台鐵實體自營門市及台鐵列車（不包含民營販賣台及列車上清潔人員代為銷售台鐵便當；活動參與門市以台鐵官網公告為準；https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip/tip004/tip421/entry），使用「台灣Pay」付款碼購買「台鐵便當」，即享交易金額9折優惠，每筆交易回饋上限新台幣300元，回饋總金額上限30萬元，優惠金額用罄活動即停止，敬請把握。

另綁定台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台灣企銀的金融卡用戶，還可以再享有額外加碼的2％紅利點數回饋，詳細辦法參閱台灣Pay官網taiwanpay.com.tw。