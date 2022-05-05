電競《英雄聯盟》一年一度的重要國際賽事「季中邀請賽」（Mid-Season Invitational，簡稱MSI）將於下週二（5/10）開打，來自全球10個賽區的代表隊（歐陸賽區因烏俄戰爭停賽）現已抵達韓國；至於中國賽區的代表隊，由於防疫規定無法及時抵達韓國進行比賽，因而改用線上賽的方式，遠端與其他賽區的代表隊競技。本屆總計有11支隊伍參賽，進行為期20日的比賽（5/10～5/29），角逐本屆MSI的冠軍獎盃。

賽事分為4個階段進行，分別是小組賽（Group Stage）、對抗賽（Rumble Stage）、4強淘汰賽以及最後的冠軍決賽。首先進行的小組賽，主辦單位將11支隊伍分為A、B、C組，每組3～4支隊伍，採取雙循環的BO1（一局定勝負）賽制，並由各組戰績前2名的隊伍，晉級至下個階段的對抗賽。小組賽的分組情況如下：

 A組－T1戰隊（韓國）、西貢水牛（越南）、DFM戰隊（日本）、Aze戰隊（拉美）

 B組－皇族RNG（中國）、PSG塔龍（太平洋）、伊斯坦堡野貓（土耳其）、紅犬RED戰隊（巴西）

 C組－G2電競（歐洲）、邪惡天才（北美）、ORD戰隊（大洋洲）

開幕日（5/10）有6場比賽，小編挑選其中關注度較高的2場，提供相關分析如下：

5/10（二）19:00，G2電競 @ 邪惡天才

推薦：不讓分「G2電競」勝

來自歐洲冠軍聯賽（LEC）的冠軍隊伍G2，今年春季例行賽僅拿到11勝7敗，雖然季後賽首戰敗給費南帝克（FNC）落入敗部，但落入敗部的G2全員覺醒，在接下來的比賽中一連拿下4勝後奪冠，且場場都以直落3的成績完封對手，即便對手是例行賽戰績第1（14勝4敗）的惡棍（RGE）也只有被完封的命運。另一方面，來自北美冠軍聯賽（LCS）的冠軍隊伍邪惡天才（EG），今年季後賽的戰況與G2簡直如出一轍，季後賽首戰敗給TL戰隊之後，在接下來的比賽中同樣拿下4連勝後奪冠；冠軍決賽以3：1的成績擊敗100盜賊（100T）。本場比賽，又是令人熟悉的歐美兩大賽區之爭，雖然兩隊都是以相當懸殊的差距拿下各自賽區的冠軍，但考慮到近年國際賽的表現，歐洲隊伍多優於北美隊伍，看好G2能替歐洲賽區爭光。

5/10（二）21:00，PSG塔龍 @ 紅犬RED戰隊

推薦：不讓分「PSG塔龍」勝

來自太平洋賽區（PCS）的冠軍隊伍PSG，相信國內的玩家對PSG並不陌生，自2020年夏季成立以來，這已經是PSG第4次參加國際級的比賽（兩次MSI、兩次世界大賽）。今年春季賽為填補中路Maple及打野River轉會的空缺，找來了Bay及Juhan兩位韓籍選手加入，雖然還是拿下了PCS的冠軍，但若想要在本屆MSI取得好成績，選手還是有可以進步的空間。另一方面，來自巴西冠軍聯賽（CBLOL）的冠軍隊伍RED，也是去年世界大賽的參賽隊伍，可惜去年在入圍賽小組階段僅取得1勝3敗的戰績，未能晉級正賽。巴西賽區的隊伍不擅長營運，選手對線的能力在外卡賽區中的表現也是一般，相較於PCS或是TCL（土耳其）賽區的隊伍，實力還是有些落差。本場比賽，PSG的對手不強，只要穩紮穩打，要拿下比賽不難，看好PSG能拿下開幕日的首勝。