美國聯準會(Fed)如預期升息2碼，而Fed主席對更積極升息持保守態度，帶動美國四大指數大漲作收，台股在電子股領軍下，加權指數跳空開出，盤中漲點一度超過200點，預估今天量能約2700億元。

由於俄烏衝突與大陸封城等因素近期影響美股走勢，讓Fed繼續維持2碼的升息步調，但未積極考慮升息3碼，大型科技股普遍上漲，激勵台股早盤表現。

不過，金融股今天卻成為漲勢的絆腳石，雖然金管會六家壽險公司發放現金股息超過500億元，不少金融股股息殖利率達5％以上，但金融股小幅開高後，普遍走低，銀行為主體的金控股跌勢加大，包括兆豐金(2886)、台新金(2887)、中信金(2891)等跌幅較大，富邦金(2881)、國泰金(2882)走勢也相當疲軟。

目前台股進入跌深後反彈，但量能放大有限，國際股市大漲大跌，市場仍持觀望態度，而4月的大陸封城，將逐步反映在4月及5月營收，恐影響第二季財報，是接下來必須關注的。

技術面上，日KD交叉向上，指數回到10日均線上，往上將遇到月線及17000點整數關卡，中長期均線都呈現下彎，短線以反彈視之，國際情勢及經濟變化仍在，指數還未到真正落底階段。