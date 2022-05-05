美國情報分享如何影響烏克蘭戰爭？

《紐約時報》（New York Times）4日引述高階美國官員證實，美國提供的俄軍機密情報，讓烏克蘭軍隊得以瞄準及狙殺多名俄軍高階將領。

烏軍稱，至今已在前線擊殺約12名俄軍將領，匿名美國官員證實美國提供的即時戰場情資幫了忙，這些情資包括美國分析俄軍在烏東戰事的秘密計畫後所預測的俄軍路徑，情報主要聚焦不斷變換的俄軍行動總部地點及相關細節，烏軍再結合美方的地理數據以及攔截、解密俄軍高階軍官可能抵達前線等自己的情報後，展開砲擊及其他攻擊行動，最終狙殺多名俄國將領。

報導指出，美國與烏克蘭分享情報，是近期美國升級對烏軍援的其中一環，顯示隨著戰爭進入新階段，美國初期對烏協助的克制態度已有所轉變。

《紐時》也指出，美國在情報上支持烏克蘭，在戰場上已經起到決定性作用，協助確認烏軍所指認的目標，並擴及新目標。美國過去鮮少提供這類協助確認俄軍動態的情資。

一直以來華府都試圖為戰場上的大部分情資保密，原因是擔心會激怒俄羅斯總統普丁、擴大戰事。美國官員不願透露他們如何取得俄軍總部的情資，擔心會危及情蒐方式，不過報導指出，自俄烏開戰以來，美國情報機構透過機密及商用衛星等多種管道來追蹤俄軍動向。

不過並非所有烏軍擊殺俄高階軍官的行動都是由美方提供情資，多名美國官員透露，上周末烏軍襲擊烏東前線一處俄羅斯參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）視察過的軍事基地，美國情報部門就沒有協助這起攻擊行動。官員表示，美國避免提供俄羅斯最高階官員的情資。

不過官員們也坦承，美國情資確實對其他俄軍將領的陣亡至關重要。

報導指出，不只美國經常提供烏軍有關俄軍動態的資訊、設備以及協助確認關鍵目標的位置，其他北約盟友也會提供即時情資。

針對美國向烏克蘭提供情報，五角大廈發言人柯比（John F. Kirby）表示不會說明資訊細節，但承認美國提供烏克蘭「能夠防衛自己的資訊及情報」。