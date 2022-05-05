全球股市4月震盪走低，MSCI生技醫療指數表現同樣受壓抑，回檔幅度則明顯較小，生技醫療股第一季雖跟隨全球股市急跌，但企業營運依舊穩健、EPS預估值並未遭下修，加上醫療保健股長期與利率走升關聯度低，評價面偏低將吸引資金回流，回檔程度相對有限，未來二個月新藥與年會題材加持，生技醫療後市值得關注。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，從外部因素觀察，俄烏膠著情勢與聯準會（Fed）緊縮步伐，仍是市場關注焦點，重點都在於通膨會否進一步惡化，所幸近期公佈的3月份美國核心CPI年增6.5％、月增0.3個百分點，均低於預期，通膨見頂跡象浮現。

再者自3月FOMC利率會議紀錄公佈後，Fed縮表力道擴大，及持續偏鷹的立場已被市場接納，根據聯邦基金利率期貨市場顯示，今年Fed升息9～10碼的可能性大增，將有助壓抑高漲的通膨預期，在升息議題與軌跡逐漸明朗後，股市表現料將回穩，對醫療保險與製藥等大型價值股而言更有利。

蔡詠裕指出，展望後市因醫療產業發展日新月異，同時結合科技創新題材，且根據外資券商統計，近期醫療保現股EPS仍處在上修趨勢，產業獲利平穩，及今年來FDA新益核准態度依舊積極，今年至今已累積核准10項新藥。

尤其5、6月多場重量級國際生醫年會與展覽將登場，包括美國消化疾病周、芝加哥臨床腫瘤學會研會、國際生技展等，相關研究成果與商機發布，也可望帶動類股行情，因此在產業基本面穩健，價值面與題材面加持下，類股表現仍可期待。