台大醫院今天發表台灣首支「腸病毒71型疫苗EV71vac」疫苗研發成功記者會。圖取自網路直播

振奮！台大醫院歷時8年成功研發出腸病毒疫苗，這是台灣第一次，獨立完成一至三期試驗的疫苗，由台大主持的臨床試驗證實，「腸病毒71型疫苗EV71vac」能百分百預防腸病毒感染與重症發生，更領先世界，施打年齡層可下降至2個月，台大預計年底前完成藥證許可，最快明年初，可望接種，終結每年夏天，學校停課，家長就要面臨「被停工」的惡夢。

台灣每年夏天進入腸病毒流行期，小學、幼兒園動不動就停課，台大小兒科副主任張鑾英表示，其中腸病毒71型比起新冠肺炎所帶來的傷害，對台灣本土幼童威脅大，感染後，常在手足口產生紅疹、潰瘍，學童常痛到吃不下，一旦引發重症會導致肺水腫而急救無效死亡，即使幸運活下來也會發生傷到腦幹等後遺症。

幼兒園雖勤洗手，每年仍高達八九成會在幼兒園傳染，即使這兩年因新冠肺炎，發生率掛零，張鑾英憂心，接下來解封後，病毒就會開始活躍。

2003年台灣疾管署進行腸病毒疫苗研發，台大醫院研究團隊，自2014年起即加入腸病毒71型疫苗EV71vac的二期臨床試驗，由台大兒童醫院院長黃立民擔任試驗總主持人，2008技術轉移到國家衛生研究院，2013年高端接手，2014~2017年，台大加入，和高端合作完成第二期，2019~2021與越南巴斯德研究所完成第三期臨床試驗。

黃立民表示，試驗共收案3061名，2個月到未滿6歲的健康嬰幼兒，並分為2個月～6個月、6個月～2歲、2歲～6歲三組，1：2：1，並各分為兩組注射EV71疫苗和安慰劑1：1。

結果發現，出生兩個月大以上的嬰幼兒在接種兩劑以上的EV71vac之後，追蹤期間內，安慰劑組1483人中，有22人感染腸病毒；疫苗組1476人中，0人感染，顯示疫苗效力高達100％。但基於統計方法，效果紀為96.8％的有效性。實驗成果更刊登在國際知名期刊2022年4月12日「刺胳針雜誌 (The Lancet)」

黃立民表示，雖然中國大陸已有針對6-35個月的嬰幼兒的腸病毒71型疫苗，其研究成果也都刊登於一流期刊。但台大計畫採用特別的實驗設計，且將接種年齡下修到2個月嬰兒，突破性成果領先世界。

不良反應部分，黃立民表示，該疫苗屬於蛋白疫苗，和含有鋁鹽佐劑的安慰組相比，發生率差不多，最常見的是注射部位疼痛（23.2％）、躁動不安（19.3％）、發燒（19.1％）安慰劑組則分別為23.8％、16.4％、18.8％。多數不良反應的為輕度或中度。

保護力部分，黃立民表示，從試驗結果可以發現百分百預防感染，包含輕症都可以預防，但未來大規模接種，可能還是會有人會確診感染，但能避免重症發生。

至於何時最快可以上市？黃立民表示，目前高端規劃今年年底前，拿到食藥署許可證，最快明年年初就可以販售，按照台灣過去經驗，新疫苗都會先在自費市場販售後，再由ACIP決定是否公費接種，目前規劃，兩歲以下打3針，2歲以上2針，且未來可望走向亞洲市場。

對於這次台灣第一次，首次獨立完成一至三期的疫苗，台大醫院表示很振奮，顯示台灣有能力完成多國多中心的三期臨床試驗。黃立民更笑說，希望未來每年夏天都在「關幼稚園」，父母都要跟著「停工」的狀況可不復見。