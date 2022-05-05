在當今網路世界，單靠一則po文，甚至只要一張照片，人人都有機會成為名人，被做成迷因或哏圖而聞名全球，Kailia Posey就是如此，眾人可能不認得她的名字，但一定看過她小時候那張笑臉可愛哏圖，如今驚爆Kailia Posey離世，而她才剛過完16歲生日，讓人震驚悲痛不已。

迷因女孩Kailia Posey成名於她5歲的時候，她自3歲開始就經常參加選美比賽，後來參加了TLC電視台的《小小選美皇后(Toddlers & Tiaras)》，留著棕色長捲髮的Kailia看上去非常稚嫩，但小小年紀就展現穩健台風，當時她受訪被要求自我介紹，在說出自己5歲半後，Kailia突然睜著大眼睛害羞露齒一笑，還擠出雙下巴，逗趣的表情被網友截圖後做成了哏圖，她也自此成了全球知名的網路迷因女孩。

RIP Kailia Posey 🥺 A true legend for becoming a GIF! pic.twitter.com/AwtYr4ht2K — 𝔑𝔞𝔩𝔤𝔬𝔫𝔞 (@obiwankenobree) May 4, 2022

Kailia Posey在現身《小小選美皇后》節目後，仍持續選美之路，多年來粉絲看著她從小女娃成長成美少女，陪伴Kailia長大，不料才剛過16歲生日的她，驚爆過世，她的母親本月3日在臉書上po文，證實了Kailia的死訊。

Kailia媽媽悲痛寫下：「我腦中沒有了任何言語與想法，一個漂亮的女孩就這樣離開了，在我們哀悼失去Kailia時，懇請大家給我們一點隱私。我永遠的寶貝」，雖Kailia的媽媽沒有公開愛女的死因，但據《TMZ》報導，16歲的Kailia是因輕生亡故，年輕生命就這樣亡故，讓網友們不禁感到難以接受，無不震驚不捨。