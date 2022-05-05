網紅連千毅與Youtuber｢勾起你心中的惡｣陳姓男子日前在網路引發口角，相約在桃園體育場直播辯論，連千毅雖然已經說取消辯論，但陳男還是說會如期赴約。桃園警方掌握情資，立即規畫部署。警方也說，絕不容許有心人藉事藉端破壞社會秩序。

警方表示，網紅連千毅與陳姓Youtuber於網路因口角引發糾紛，相約於桃園體育場公開直播辯論，雖連姓直播主道歉表示取消該場辯論，但陳男仍表示5月5日18時會如期赴約。

桃園警察分局掌握情資，立即進行規畫佈署，由制服巡邏網及刑警混合編組，加強體育場周邊巡邏密度及監控，並與管理單位桃園市政府體育局保持密切聯繫，如發現狀況將立即向警方反映，巡邏警網將第一時間趕抵現場處置。

警方說，已事前進行情資蒐報，並規畫優勢警力應對，桃園分局長黃富村嚴正聲明，絕不容許有心人藉事藉端破壞社會秩序，警方維護治安、保障民眾安全的決心絕不容挑戰，若有違反法令之行為，即刻處置移送法辦，絕不寬貸。