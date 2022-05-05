快篩試劑需求更大，快篩實名制開跑多日以來，民眾抱怨買不到，朝野立委要求再降價，但防疫指揮官陳時中日前說，政府若賣得非常便宜，就要擔心囤積問題。《中天辣晚報》對此議題進行街頭民調，不少民眾都認為「快篩是能吃？有需要才買呀，買不到才會恐慌」、「等等！國外免費發也沒人囤貨呀」。

根據《中國時報》4日報導，陳時中表示，進口快篩採購價就是95元，國產則是74.5元，中間包含貼標、分送、物流、藥師服務費等，他當然希望快篩試劑越便宜越好，但若政府免費提供，或是非常便宜，就會擔心囤積問題。

《中天辣晚報》詢問街頭民眾，關於陳時中表示「若政府免費提供快篩或賣得非常便宜，就擔心有囤貨問題。你覺得？」結果有2人選「拜託！現在有錢都買不到」、5人選「我就問所以快篩實名制限額購買沒路用嗎？」6人選「快篩是能吃？有需要才買呀，買不到才會恐慌」、5人選「等等！國外免費發也沒人囤貨呀」、1人選「挺阿中！賣貴一點看誰要買」。

接受訪問的民眾則是分別表示，現在有錢都買不到、又很像之前排口罩的感覺、自己沒有準備好貨源且沒讓民眾知道不會缺貨那就不會囤貨、買不到才會恐慌、我自己也有排隊也是買不到。