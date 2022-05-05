國內疫情連數天破萬例，昨日（4）本土更新增28420例再創新高。港媒評論指出，台灣如今面臨缺乏快篩試劑、PCR能量跟不上、確診黑數無法估計、怕經濟垮掉四大難關，疫情簡直如洪水潰堤；傳出總統蔡英文為「快篩之亂」而震怒，可見兇猛的疫情讓民進黨也怕了，因為再燒下去將「危及政權」。

香港媒體《中評社》今日（5）評論表示，台灣本土確診數連兩日破2萬例，現在更連最基本的快篩試劑都很難買到，可見自2020年1年抗疫兩年多來，蔡政府完全沒有經驗累積，所謂的「超前部署」皆是空話。

評論強調，幾乎所有成功抗疫的國家、地區，都是靠密集大量的篩檢，找出確診者後進行隔離、治療，有普篩為基礎，確診案例才能到達高峰後逐漸下降，恢復社會穩定。綠營官員預估6月左右疫情將達高峰，但全台單日PCR能量只有19萬，代表接受檢驗的人很有限，大家身邊不知道存在多少黑數，這讓民眾食衣住行都深感危機。

對此，評論直言，蔡政府為何明知疫情來勢洶洶，卻不早把快篩試劑備好，這已是羅生門，但從4日傳出蔡英文為快篩試劑大缺貨，而在民進黨中常會上說重話，可見民進黨已意識到，這波疫情如海嘯般非同小可，甚至已到了會危及政權的程度。