國內本土疫情確診人數不斷攀升，衛福部今天在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處」，預估5月7日確診人數落在2萬9763到4萬7688區間，平均值為3萬7911，到了5月11日確診人數落在5萬4124到10萬2743區間，平均值為7萬5244人。

衛福部報告指出，本土疫情近一周新增12萬4560例，較前一周新增3萬6113例，顯著上升，預測疫情尚未達到高峰，預計5月11日單日確診人數最高可能突破10萬例。

衛福部進一步表示，因應疫情變化，各項防疫措施已陸續實施或放寬：5月9日起入境居家檢疫天數縮短為7天檢疫＋7天自主健康管理，以兼顧社會經濟及風險控管。

擴大篩檢部分，為紓緩急診篩檢人潮，增設社區篩檢站共326處、108家專責醫院開設防疫(發燒)門診、及鼓勵基層診所提供採檢服務等，確保緊急醫療體系順暢運作，並調整輕重症分流收治原則，年齡80歲以上收治醫院、無症狀／輕症之血液透析病人得安排居家照護、無症狀／輕症確診者住院天數以不超過5天為原則等規定，加速病床周轉率，保全醫療量能。

衛福部表示，快篩實名制統由進口羅氏家用快篩供應，預計徵用1億4500萬劑公費篩檢政策，緊急採購國外廠商與進口亞培家用快篩供應國內企業、關鍵基礎設施需求，原則由國產供應，另由國外緊急採購餘量輔助調撥零售通路及藥妝店，由國產及進口輸入廠商鋪貨銷售。

行政院長蘇貞昌表示，指揮中心全力供應快篩試劑量能，目前每天供應200萬劑，同品牌比起其他國家，每劑100元最便宜；除實名制快篩試劑外，按照各縣市居家隔離跟確診比例，政府提供快篩劑給地方政府分配，並偕同國內廠商持續增價產能，因應國內需求。