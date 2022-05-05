日本男星渡邊裕之驚傳3日倒臥自家地下室猝逝，享壽66歲，他與妻子原日出子在電影《急急復雞雞》扮演男主角的父母，夫妻在演藝圈是出了名的恩愛，公司透露死因是吊死，讓不少人相當震驚。

而妻子原日出子的經紀公司透露，渡邊裕之被發現吊死在自家地下室的健身房，讓原日出子大受打擊，「由於事情來得太過突然，原日出子現在茫然自失，處於無法回應外界的狀態。等待心情調整過後，再向大家做回覆。」，突如其來的變故讓原日出子無法發表任何說法，經紀公司發表聲明是在5月3日星期二中午被家人發現的，懇請考慮到親屬深切的悲痛，葬禮會以秘密舉辦的形式舉行。

渡邊裕之外型俊俏挺拔，1980年拍攝廣告入行，1982年拍攝電影處女作，2007年出演電影《劇場版假面騎士電王》，當時51歲的他被封為最高齡假面騎士，成為粉絲們的討論話題；他與妻子1990年因合作戲劇日久生情，1933年結婚，他認養原日出子和前夫生的女兒，他從前在採訪中透露當時女兒的導師非常驚訝，他會親自到學校看養女，而夫妻倆在之後也生下一男一女，婚姻幸福。

渡邊裕之的社交平台上常見許多風景照，畫面優美堪比專業水準，他本身以廣泛愛好聞名，會的技能相當多，騎馬、滑雪不在話下，甚至還拿到滑翔傘許可，非常多才多藝。在社交平台上也時常能見夫妻倆一起出遊的身影，兩人會出外旅遊，大街上仍然會勾手秀恩愛，如今先生離世，令許多人不勝唏噓。

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