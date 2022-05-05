群電(6412)第1季每股盈餘為1.93元，為歷年同期新高，電競/商務NB、伺服器及低軌道衛星訂單穩定，群電總經理曾國華表示，由於訂單遞延出貨，預期4月應該電子產業谷底，第2季營運有望與第1季持平，美系外資維持「建議買進」評等，目標價為100元。

受到部分位於大陸華東地區客戶及供應商因封城停工影響，群電4月合併營收達30.99億元，年減2%，累計前4月合併營收達135.93億元，年增3.4%，為歷年同期新高。

電競及商務NB、伺服器及低軌道衛星訂單穩定，且群電蘇州廠生產正常，加上公司在東莞、重慶、泰國都有生產基地，配合客戶調整出貨地點，群電預估，4月應該是電子產業谷底，第2季營運有望與第1季持平，全年獲利將力拚雙位數成長。

美系外資最新報告指出，雖然下游PC EMS生產因大陸封城而停工，但訂單並未取消，預期將在恢復生產後出貨，且零組件短缺緩解，未來幾季供應可望改善，加上伺服器成長強於預期，我們維持2022年的營收預估，不過將2022年獲利預估下調4%到5%，以反應供應鏈中斷成本，維持「建議買進」評等，目標價為100元，群電今天盤中股價止跌反彈，重回70元關卡。