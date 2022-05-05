宏達電首季虧損持續呈現收斂趨勢，日系外資看好元宇宙商機，認為宏達電為VR話題的受益者，將宏達電評等由「賣出」調高至「持有」，激勵宏達電今天盤中股價重返50元關卡。

宏達電日前公布首季財報，營業毛利率由上一季33.7%上升至37.8%，增加4.1個百分點，每股虧損為新台幣0.92元，已是宏達電連續第16季單季虧損，但近年虧損幅度有收斂趨勢，主要是受惠更好的產品組合。

日系外資指出，宏達電是虛擬實境（VR）話題中的受益者，並以不斷完善的生態系統、更好的硬體設計等，主導內容產品，預計全球VR出貨量將在2022年至2024年成長到1900萬至3600萬套，預計宏達電將通過多年努力從VR趨勢中受益；但是目前VIVE Flow的銷售量不大，產品價格也不具吸引力，出貨規模是處於虧損的最重要因素。

日系外資預計，宏達電的VR 設備出貨持續上升，2022年到2024年將成長到550萬至850萬套。

宏達電今天股價一度漲逾4%，至51.4元波段高點，重返50元關卡。（編輯：楊蘭軒）1110505