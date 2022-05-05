近期美國財報旺季，眾多美企發布第一季獲利，包括蘋果、微軟、亞馬遜等龍頭科技股財報結果備受關注，影響美股走勢，根據Goldman Sachs統計，S&P 500指數成分股中，已有逾二成公告財報結果，第一季財報獲利仍優於預期，明顯優於市場預期比例仍有46％。

瀚亞投資表示，目前財報普遍優於預期，獲利動能雖然有下滑疑慮，但以雲端運算、數位轉型、自駕車等需求不減，且科技趨勢不會因短期貨幣政策而改變，股價合理修正後，可望成為未來資金回流與長線行情的目標。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平指出，近期受到殖利率曲線一度倒掛及聯準會（Fed）政策預期調整，股市主要反應市場擔心景氣走勢衰退，但預期2023年實質GDP成長有2％，且勞工就業、消費及投資等數據來看均相當穩健。

今明二年美國景氣及企業獲利仍維持正向增長，儘管第一季企業獲利較過去4季下滑，但科技股生產力與創新動能並未改變。另就投資角度來看，現階段應更重視產業篩選，而非單純選市，特別是科技股，仍是長期優選。

林元平認為，美股經歷近四個月修正後，未來12個月本益比已回到近十年均值的20倍左右，提供良好進場時機，建議持續逢低布局，或中長期定期定額投資科技股為主的美國相關基金。