星座運勢網站「星座巫師」分析，雙魚座、巨蟹座、摩羯座的人外表看起來低調，其實他們只是表面上看起來冷靜，內心實則波濤洶湧，充滿各種內心戲。

▍1.雙魚座

雙魚座待人溫柔，平常顯得比較低調，他們不愛出鋒頭，在社交場合也比較少主動發表意見，就算內心有負面想法，也往往藏在心裡，不會輕易說出口，只有在面對信任的人，他們才會展露真實的一面，此時就會顯得比較任性。有些人覺得雙魚座看起來很沉默，以為他們性格比較冷靜、穩重，其實他們只是把激動的一面藏在內心世界裡，內心戲非常多，為了維持形象，總是忍住這些情緒，就算被惹毛，外表也看不出端倪，因此跟雙魚座來往一定要特別注意。

▍2.巨蟹座

巨蟹座很在乎旁人的感受，平常總是細心的觀察大家的需求，主動照顧每個人，他們認為熱心助人是自己的使命，如果有誰對自己產生不滿，他們還會感到自責，不斷檢討自己。巨蟹座擔心沒有把事情處理好會讓其他人失望，往往會不計代價的付出，一再退讓，甚至違反自己的原則，雖然他們平常看起來逆來順受，但付出久了有時也會感到委屈，他們的心思又特別細膩，平常只是把眼淚往肚裡吞，內心戲非常多，情緒不斷累積之下，等到爆發那天往往讓大家錯愕不已。

▍3.摩羯座

摩羯座看起來理智又穩重，面對各種突發狀況也能維持冷靜，泰然自若的應對，許多人以為他們波瀾不驚，其實他們內心世界非常豐富，雖然平常話很少，看起來沒什麼意見，其實內心總是不斷揣摩他人的想法，對不信任的人心中堆滿懷疑，如果有人惹毛他們，往往也是把怒氣放在心裡，這一切情緒的變化從外表都看不出來。摩羯座總是默默消化一切訊息，然後兀自得出結論，再決定下一步動作，看起來非常低調，其實內心戲很多。